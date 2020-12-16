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"Десна" – "Заря": прогноз на последний матч года в украинском футболе

16 декабря, 11:11

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

В поединке 1/8 финала Кубка Украины, по мнению Кирилла Круторогова, основным временем дело не ограничится

В среду, 16 декабря, определится последний участник 1/4 финала Кубка Украины. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграют черниговская "Десна" и луганская "Заря". Начало поединка – в 14:00. Трансляция матча состоится на канале "Футбол 1" и сервисе OLL.TV. В случае ничьей в основное время, предусмотрены дополнительные 30 минут и серия пенальти.

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"Десна" vs "Заря"

"Десна" vs "Заря" / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Последний матч украинского футбола в уходящем 2020 году, между командами, которые несколько месяцев назад остро конкурировали за "бронзу" Премьер-лиги, которую, в итоге, добыла "Заря". Кубковый поединок 1/8 финала не состоялся раньше потому, что луганчане каждую неделю в мидуик проводили поединки Лиги Европы.

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Первый круг чемпионата обе команды закончили на мажорной ноте – "Десна" обыграла "Мариуполь" (2:0), а "Заря" с таким же счетом справилась с "Александрией". Черниговчане занимают третью позицию, а команда Скрипника – четвертую.

У луганчан серия из десяти матчей без поражений на внутренней арене, последняя неудача случилась еще в середине сентября. А в трех последних играх были добыты победы. "Десна" не проиграла три заключительных тура чемпионата, а в двух победила без пропущенных голов. Вероятнее всего, им снова не поможет Андрей Тотовицкий, ранее выступавший в составе "Зари". У него повреждение. В футболке луганчан ожидаем на поле экс-капитана "северян" Дениса Фаворова.

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Победителя этой пары в следующем раунде Кубка уже ждут потенциальные соперники: "Агробизнес", "Днепр-1", "Александрия", "Верес", "Колос", "Шахтер" и "Динамо".

Нас точно ждет боевой поединок, в котором крайне высокой будет цена любой ошибки. Предполагаю, что будет "тотал меньше" 2,5 голов, также ожидаю ничью в основное время.

Смотрите, как в УПЛ "Заря" обыграла "Александрию" (2:0)

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Смотрите, как "Десна" одолела "Мариуполь" (2:0)

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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прогноз Заря Луганск Кубок Украины Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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