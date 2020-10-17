Дерби Ливерпуля и "Сити" VS "Арсенал": Прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 5-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что в предыдущем туре "Ливерпуль" был уничтожен 2:7, Моуринью прибил "МЮ" 6:1.
Суббота, 17 октября
14:30 "Эвертон" – "Ливерпуль"
Букмекеры: 4.57 – 4.29 – 1.73
17:00 "Челси" – "Саутгемптон"
Букмекеры: 1.57 – 4.40 – 5.25
19:30 "Манчестер Сити" – "Арсенал"
Букмекеры: 1.48 – 5.00 – 5.75
22:00 "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед"
Букмекеры: 4.75 – 4.10 – 1.67
Воскресенье, 18 октября
14:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Фулхэм"
Букмекеры: 2.05 – 3.40 – 3.70
16:00 "Кристал Пэлас" – "Брайтон"
Букмекеры: 2.80 – 3.25 – 2.60
18:30 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 1.57 – 4.25 – 5.50
21:15 "Лестер" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.60
Понедельник, 19 октября
19:30 "Вест Бромвич" – "Бернли"
Букмекеры: 2.45 – 3.30 – 2.95
22:00 "Лидс" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 2.50 – 3.20 – 3.00
Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV (в подписке).
Турнирная таблица:
Смотрите, как сборная Англии играла в Лиге наций:
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