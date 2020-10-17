Дерби Ливерпуля и "Сити" VS "Арсенал": Прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 5 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 5-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что в предыдущем туре "Ливерпуль" был уничтожен 2:7, Моуринью прибил "МЮ" 6:1.

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Суббота, 17 октября

14:30 "Эвертон" – "Ливерпуль"

Букмекеры: 4.57 – 4.29 – 1.73

17:00 "Челси" – "Саутгемптон"

Букмекеры: 1.57 – 4.40 – 5.25

19:30 "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Букмекеры: 1.48 – 5.00 – 5.75

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22:00 "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед"

Букмекеры: 4.75 – 4.10 – 1.67

Воскресенье, 18 октября

14:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Фулхэм"

Букмекеры: 2.05 – 3.40 – 3.70

16:00 "Кристал Пэлас" – "Брайтон"

Букмекеры: 2.80 – 3.25 – 2.60

18:30 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм"

Букмекеры: 1.57 – 4.25 – 5.50

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21:15 "Лестер" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.60

Понедельник, 19 октября

19:30 "Вест Бромвич" – "Бернли"

Букмекеры: 2.45 – 3.30 – 2.95

22:00 "Лидс" – "Вулверхэмптон"

Букмекеры: 2.50 – 3.20 – 3.00

Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV (в подписке).

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Турнирная таблица:

Смотрите, как сборная Англии играла в Лиге наций:

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