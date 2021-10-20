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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Демарш Европы! Дюжина сборных выходит из ФИФА из-за чемпионата мира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
20 октября, 13:54
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С 2026 года ФИФА хочет проводить чемпионаты мира каждые два года, но против выступают ведущие лиги Европы из-за насыщенного календаря
Зато фанаты будут довольны
Зато фанаты будут довольны / Фото: AFP

Международная федерация футбола разослала план-календарь всем федерациям. Где указала, что с 2026 года чемпионаты мира будут проходить раз в два года.

Реакция последовала незамедлительно. Минимум 12 национальных футбольных ассоциаций Европы уведомили УЕФА о намерении выйти из состава ФИФА. Они не хотят участвовать каждые два года в мундиалях.

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Возможный выход из ФИФА не повлияет на участие клубов и национальных команд в турнирах под эгидой УЕФА.

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С 1930 года чемпионат мира проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (зимой 2022 года), а также в Канаде, Мексике и США (2026).

"Новые, обновленные или расширенные соревнования по клубному и национальному футболу как на континентальном, так и на глобальном уровне не являются решением текущих проблем игры в и без того перегруженном календаре", – говорится в заявлении Совета Европейских лиг.

Напомним, ранее против ЧМ каждые два года выступал и глава УЕФА Александер Чеферин. Чиновник считает, что проведение мирового первенства каждые два года ослабит авторитетность турнира.

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