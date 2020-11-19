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Дебютный гол игрока "Шахтера" за сборную принес победу Израилю над Шотландией

19 ноября, 10:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Манор Соломон обеспечил своей команде сохранение места во втором дивизионе Лиги наций

Последний тур группового этапа хорошо запомнит атакующий полузащитник "Шахтера" Манор Соломон. 21-летний израильтянин принес своей сборной победу над Шотландией в Лиге В (1:0) и помог остаться на третьей позиции в группе. Приводим все результаты матчей среды в Лиге наций и турнирные таблицы.

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Шотландии кровь из носу нужна была победа, чтобы подняться в элитный дивизион – Лигу А. Однако британская команда не смогла доказать свое преимущество и уступила первое место Чехии. Соломон вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 84 минуты. Дебютный гол Манора за сборную Израиля случился на 44-й минуте.

Интересно, что накануне Соломон рассказал, почему его не купил "Манчестер Сити". Манор накрутил оппонентов на входе в штрафную и ударом левой ногой забил эффектный мяч. Смотрите обзор матча Израиль – Шотландия в Нетании:

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Узнайте, кто вышел в полуфинал Лиги наций, а кто вылетел из элиты.

Успех израильтян окрылил чехов, которые разобрались с соседями-словаками (2:0) и добились повышения в классе. Первый мяч хозяев забил одноклубник Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму" Томаш Соучек. А вот сборная Словакии покидает второй дивизион, переходя в Лигу С.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол гол Шахтер Донецк сборная Израиля сборная Шотландии Лига наций Манор Соломон
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