"Даже комментировать это не хочу": Миколенко нужен Дженоа, но хранит молчание

Новый главный тренер Дженоа Андрей Шевченко озвучил трансферные цели клуба. Одной из приоритетных фигур является защитник Динамо Виталий Миколенко

Виталий Миколенко в сборной Украины / Фото: УАФ

Игрок бело-синих отреагировал на информацию об интересе со стороны Дженоа.

Как мы писали ранее, Дженоа хочет купить Виталия Миколенко и арендовать Александра Зинченко.

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"Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить", – цитирует Миколенко Footboom.

Ранее была информация, что Динамо хочет получить за своего воспитанника 20 миллионов евро. Отметим, что transfermarkt.com оценивает 22-летнего украинца в 17 миллионов евро.

Дженоа в настоящее время не готова тратить такую сумму. В клубе рассчитывают арендовать футболиста с обязательным правом выкупа за меньшую сумму.

В текущем сезоне УПЛ Миколенко в составе Динамо провел 11 матчей и сделал 3 результативные передачи.