Дания остановила Англию с Кейном и Стерлингом, Бельгия разнесла в Лиге наций Исландию (видео)

Во вторник вечером завершился второй тур Лиги наций, которая властвовала на европейских аренах в течение шести дней. Вчера же команды подарили нам еще несколько интересных дуэлей. Узнавайте результаты игр вторника в Лиге наций.

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Один из двух самых результативных поединков состоялся в Брюсселе, где сборная Бельгия разбила в пух и прах команду Исландии – 5:1. Возможно, хозяева слишком разозлились после того, как пропустили первыми на 11-й минуте от Фридьонссона. Но уже через две минуты Витсель восстановил равновесие, а затем дубль Миши Батшуайи из "Челси", голы Мертенса и Докю довели счет до разгромного. Кевин де Брюйне из "МанСити" не забил, зато раздавал много передач партнерам. Смотрите обзор матча.

А вот единственная встреча вторника, где не было забитых мячей, прошла в Копенгагене. Сборная Дания сумела сдержать атакующее английское трио Кейна, Стерлинга и Санчо и даже превзошла гостей по ударам в створ: 2 – 1. Вашему вниманию – обзор матча.

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Нулевая ничья с столице Дании вывела в лидеры группы А2 команду Бельгии, которая в двух матчах взяла шесть очков.

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