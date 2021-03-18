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Без "Шахтера" и "Динамо": все участники 1/4 финала Лиги Европы

18 марта, 23:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

19 марта определятся пары 1/4 и 1/2 финала

Завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы. По итогам сегодняшним матчей с еврокубками попрощались представители Украины донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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Все участники 1/4 финала Лиги Европы:

  • "Арсенал" (Англия)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Гранада" (Испания)
  • Рома (Италия)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Славия" Прага (Чехия)
  • "Аякс" (Нидерланды)

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится 19 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Сразу же определятся полуфинальные пары, а также номинальный хозяин финала, который состоится 26 мая в Гданське.

Матчи четвертьфинала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфинальные – 29 апреля и 6 мая.

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Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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