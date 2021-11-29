"Дадим Месси комнату с бабушкой": в Ровно готовы принять легенду

Юрий Вирт рассказал о том, сколько сможет получать аргентинский нападающий в Вересе и поделился забавной ситуацией об антиваксерах команды

Футбольный клуб Верес и Лионель Месси

Главный тренер Вереса в эфире канала "ОТДУШИВДУШУ" рассказал о том, как может подняться уровень команды, если Лионель Месси перейдет в их клуб.

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"Понятно, что такие топовые футболисты, конечно, помогут. Здесь уровень значительно меньше".

За кадром раздалась фраза о том, что такому игроку потребуется большая поддержка, на что Вирт ответил:

"Будем поддерживать со всех сторон".

Что касается оплаты стараний известного футболиста, то в Вересе он сможет получить не очень привлекательное для себя вознаграждение:

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"50 тысяч гривен – это средняя. Ну 2 тысячи долларов возьмем – это средняя зарплата. Разумеется, Днепр уровень держит, Ворскла уровень держит, Заря. Я думаю, что там гораздо больше, думаю, что 10 тысяч долларов там зарплата. А все другие, я думаю, что меньше, 150-100 тысяч, у кого-то 50 тысяч. Если брать нашу команду, то на сегодняшний день – это самый маленький бюджет Премьер-лиги", – отметил Юрий Вирт.

Вряд ли аргентинский футболист захочет променять свой 41 миллион долларов на 2 тысячи. Однако, ведущие канала "ОТДУШИВДУШУ" не теряли энтузиазма и продолжили расспрашивать тренера о том, на что готов пойти футбольный клуб ради такого игрока, как Месси:

"Дадим лучшую комнату. С бабушкой на базе поселим", – в шутку ответил Вирт.

Также тренер поделился своим отношением к вакцинации:

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"Антиваксеров можно понять. Каждому человеку свое. Я сделал две прививки, вообще вопросов нет. Весь мир делает прививки, смотришь, там 50% сделала страна, там 70 процентов сделали вакцину".

На вопрос о том, все ли члены Вереса привились от коронавируса, Юрий Вирт ответил следующее:

"Сказали всем сделать. Кто-то начал, давайте не Модерна, давайте что-то другое. Один не хотел.

Не будем фамилию называть. Он вообще не хотел вакцинироваться – его трясло при слове вакцина. Но сделал. Как только сделал прививку, ему сразу психологически стало не так, вижу – побледнел. Оказалось вечером почти скорую вызывали, его там бросало так... Но хорошо, что все прошло нормально".

Это наслушались, что кому-то плохо, где-то кто-то умер. Это психология. Кто об этом не думал – сделал и забыл".

Напомним, что в воскресенье матч 16-го тура украинской Премьер-лиги завершился домашней победой Колоса над Вересом со счетом – 1:0.