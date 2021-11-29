29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Дадим Месси комнату с бабушкой": в Ровно готовы принять легенду

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 18:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юрий Вирт рассказал о том, сколько сможет получать аргентинский нападающий в Вересе и поделился забавной ситуацией об антиваксерах команды
Футбольный клуб Верес и Лионель Месси
Футбольный клуб Верес и Лионель Месси

Главный тренер Вереса в эфире канала "ОТДУШИВДУШУ" рассказал о том, как может подняться уровень команды, если Лионель Месси перейдет в их клуб.

Реклама

"Понятно, что такие топовые футболисты, конечно, помогут. Здесь уровень значительно меньше".

За кадром раздалась фраза о том, что такому игроку потребуется большая поддержка, на что Вирт ответил:

"Будем поддерживать со всех сторон".

Что касается оплаты стараний известного футболиста, то в Вересе он сможет получить не очень привлекательное для себя вознаграждение:

Реклама

"50 тысяч гривен – это средняя. Ну 2 тысячи долларов возьмем – это средняя зарплата. Разумеется, Днепр уровень держит, Ворскла уровень держит, Заря. Я думаю, что там гораздо больше, думаю, что 10 тысяч долларов там зарплата. А все другие, я думаю, что меньше, 150-100 тысяч, у кого-то 50 тысяч. Если брать нашу команду, то на сегодняшний день – это самый маленький бюджет Премьер-лиги", – отметил Юрий Вирт.

Вряд ли аргентинский футболист захочет променять свой 41 миллион долларов на 2 тысячи. Однако, ведущие канала "ОТДУШИВДУШУ" не теряли энтузиазма и продолжили расспрашивать тренера о том, на что готов пойти футбольный клуб ради такого игрока, как Месси:

"Дадим лучшую комнату. С бабушкой на базе поселим", – в шутку ответил Вирт.

Также тренер поделился своим отношением к вакцинации:

Реклама

"Антиваксеров можно понять. Каждому человеку свое. Я сделал две прививки, вообще вопросов нет. Весь мир делает прививки, смотришь, там 50% сделала страна, там 70 процентов сделали вакцину".

На вопрос о том, все ли члены Вереса привились от коронавируса, Юрий Вирт ответил следующее:

"Сказали всем сделать. Кто-то начал, давайте не Модерна, давайте что-то другое. Один не хотел.

Не будем фамилию называть. Он вообще не хотел вакцинироваться – его трясло при слове вакцина. Но сделал. Как только сделал прививку, ему сразу психологически стало не так, вижу – побледнел. Оказалось вечером почти скорую вызывали, его там бросало так... Но хорошо, что все прошло нормально".

Это наслушались, что кому-то плохо, где-то кто-то умер. Это психология. Кто об этом не думал – сделал и забыл".

Напомним, что в воскресенье матч 16-го тура украинской Премьер-лиги завершился домашней победой Колоса над Вересом со счетом – 1:0.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Понедельник, 29 ноября
19:30
Смотри на:
Пятница, 3 декабря
17:00
Смотри на:
Суббота, 4 декабря
14:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять