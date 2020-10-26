COVID-19 поразил украинского игрока "Андерлехта". Он может не доехать до сборной

Украинский полузащитник бельгийского "Андерлехта" Богдан Михайличенко заразился коронавирусом – сообщает VoetbalNieuws со ссылкой на La Derniere Heure. По информации издания, вся команда провела тестирование после матча против "Кортрейка" (3:1). А ранее украинский полузащитник признался, что нельзя было делать в матче с Испанией.
Помимо Михайличенко, положительный тест в бельгийском клубе сдал также один из членов медицинского штаба. Отмечается, что Богдан ушел на самоизоляцию и ждет результатов повторного анализа. Но, скорее всего, украинский хавбек пропустит матч "пурпурно-белых" 1 ноября против "Антверпена".
Напомним, что Михайличенко перешел в "Андерлехт" минувшим летом и за это время сыграл в 9 матчах, отличившись одним голом.
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Отметим, что 23-летний Богдан попал в расширенный список сборной Украины на ноябрьские матчи. В следующем месяце команда Андрея Шевченко проведет спарринг с Польшей – 11 ноября, а 14 и 17 ноября сыграет в Лиге наций с Германией и Швейцарией соответственно.
Ранее мы сообщали, что два основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом и не сыграют с "Ференцварошем".
Смотрите, как Михайличенко играл против Испании
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