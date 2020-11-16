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COVID-19 добрался до молодежной сборной. Под ударом "Динамо", "Ворскла" и "Спортинг"

16 ноября, 21:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Молодежная сборная испытывает кадровые проблемы накануне заключительного матча в году

Три игрока молодежной сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус. Это защитники "Динамо" Александр Сирота и испанского "Спортинга" Богдан Милованов, а также полузащитник Даниил Семилет из "Ворсклы", сообщает УАФ.

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В связи с этим главный тренер молодежки Руслан Ротань довызвал в команду полузащитников Богдана Билошевского и Николая Михайленко из "Динамо" и Андрея Кравчука из "Олимпика".

Добавим, что ранее Андрей Шевченко пригласил в национальную команду троих игроков молодежки после того, как положительные тесты сдали Евгений Макаренко, Дмитрий Ризнык и Эдуард Соболь. Их место заняли Георгий Судаков, Сергей Булеца и Александр Назаренко. Таким образом, в распоряжении тренерского штаба U-21 осталось три вратаря и 16 полевых игроков.

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Отметим, что команда Ротаня потеряла все шансы на выход на чемпионат Европы 2021 года. В заключительном матче отбора украинцы 17 ноября встретятся с Северной Ирландии.

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Руслан Ротань Сборная Украины U21 Александр Сирота

Источник: Сегодня|Спорт

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