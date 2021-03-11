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Чудесное спасение "Милана" в Манчестере, хотя он трижды забивал "Дьяволам"

11 марта, 23:16

Елена Павлова Елена Павлова

Зато оборону итальянцев взломал 18-летний парень

11 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы в самой интригующей паре на этой стадии "Манчестер Юнайтед" — "Милан". Встреча проходила на легендарной английской арене "Олд Траффорд" и завершилась героическим спасением итальянцев в концовке поединка – 1:1.

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Любопытно, что еще в первом тайме "Милан", который играл без травмированного Златана Ибрагимовича, забил два мяча, однако ни один из них не засчитали. В первом случае гол отменили из-за офсайду у Рафаэла Леау, а во время второго взятия ворот Франк Кессье перед ударом подработал мяч рукой. А вот манкунианцы до перерыва действовали в атаке не особо опасно.

"МЮ" – "Милан"

"МЮ" – "Милан" / Фото: Reuters

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Зато второй тайм "Красные дьяволы" начали с быстрого гола, который на 50-й минуте забил вышедший на замену 18-летний ивуарийский нападающий Амад Диалло Траоре.

Однако "Милан" не оставлял надежды отыграться и уже в компенсированное время сравнял счет. На 90+2-й минуте гол забил центральный защитник Симон Кьер после подачи со штрафного – 1:1.

Ответная встреча состоится через неделю, 18 марта на "Сан-Сиро" в Италии.

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Ранее "Динамо" проиграло "Вильярреалу" и усложнило себе выход в 1/4 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Милан" играет в Италии

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