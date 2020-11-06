"Чтоб они так играли...": УЕФА почтил память Михаила Жванецкого цитатой о футболе

УЕФА почтил память знаменитого писателя-сатирика, киносценариста, актера и телеведущего Михаила Жванецкого, который ушел из жизни сегодня, 6 ноября. Пресс-служба организации на своей странице в Twitter опубликовала цитату из одного монолога Михаила Маньевича, посвященного футболу.

"Чтоб они так играли, как пьют нашу кровь", – цитирует УЕФА Жванецкого, сопроводив пост траурной свечкой.

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Известно, что в октябре Михаил Жванецкий вынужденно отошел от концертной деятельности и покинул сцену из-за потери работоспособности. Это спровоцировало слухи о том, что у сатирика начались серьезные проблемы со здоровьем.

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