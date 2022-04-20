Что творится в Бельгии? Украинский футболист не может спокойно выйти на улицу

Бельгийский город Гент готов принять беженцев из Украины. Даже маленькие дети делают благотворительные вложения

Безус не может спокойно прогуляться улицами Гента / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский хавбек Роман Безус став новоиспеченным владельцем Кубка Бельгии. В финале его Гент в серии пенальти стал сильнее Андерлехта.

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Безус праздновал победу с флагом Украины, в знак поддержки своей страны. Теперь же игрок поделился очень трогательной информацией о городе, где он сейчас живет и продолжает профессиональную карьеру футболиста.

Гент и его жители настоящие герои, считает Безус, так как каждый хочет помочь Украине.

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"У нас, возле ратуши, уже больше месяца висит украинское знамя. Когда подъезжаешь к центру города, он виден с разных сторон. Мэр Гента готовит открытие городка для беженцев, при местной церкви работает гуманитарный штаб. Люди дают жилье, собирают средства. Даже маленькие детки отдают на благотворительность свои сбережения. По городу почти невозможно спокойно пройти. Тебя постоянно останавливают и спрашивают, чем помочь, и желают мира нашим землякам. Я не встречал ни одного европейца, который не был бы на стороне Украины."

Роман Безус забил решающий гол / Фото: Коллаж: Сегодня

Роман Безус морально тяжело перенес начало войны в Украине. Свои эмоции выплеснул на поле, когда забил мяч в чемпионате Бельгии.

Экс-клуб Безуса, киевское Динамо, сегодня проведет очередной товарищеский матч в рамках своего турне Европой. Соперник румынский Клуж.