Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Что пьют футболистки сборной Украины: откровения Зинченко

9 марта, 15:03

Олег Люлька Олег Люлька

Кто – пиво, кто – мартини, кто – вино

Главный тренер женской сборной Украины по футболу и команды "Жилстрой-2" Наталья Зинченко рассказала, что девушки-футболистки не отказывают себе в алкоголе.

Реклама

Читайте также: Футболистка продает интимные фото после увольнения из клуба. Уже заработала 300 тысяч

"Кто-то вино пьет, кто-то пиво, кто-то мартини, может, шампанское. Думаю, крепкие напитки – не особо, сейчас уже не модно выпивать. Бывает, после матчей просят: "Можно пиво?" Конечно, можно. Пиво, вино никто не запрещает. Позволяю ли я себе? Да, тоже могу. Люблю больше пиво", – призналась в интервью Stargorod Sport Наталья Зинченко

/ Фото: УАФ

Реклама

Наталья Зинченко. Фото – УАФ

Читайте также: "18+" Отборный мат вратаря женской сборной Казахстана, пропустившей 12 мячей от Франции

Интересно, что, по наблюдением Артема Милевского, мужчины-футболисты в Украине в последнее время стали значительно меньше употреблять алкоголь. "Нынешние игроки не пьют. С ними неинтересно. Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть, не попить пивка. Для меня это вообще дико", – жаловался недавно "Футбольному формату" форвард "Миная" Милевский.

Самые известные балагуры мирового футбола

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

алкоголь женский футбол футболистка женская сборная Украины
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять