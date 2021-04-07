Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Что происходит? Хозяева Евро-2020 восстали против УЕФА

7 апреля, 23:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Страны не готовы пускать болельщиков на матчи

Ранее мы писали, что УЕФА заберет Евро-2020 у тех городов, которые не согласятся пускать на трибуны болельщиков. По мнению УЕФА, чемпионат Европы обязательно должен пройти со зрителями.

Реклама

И вот только за сегодня уже третья страна выступила против матчей со зрителями. Мы сообщали, что Дублин могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Потом пришло сообщение из Италии. Местные власти не готовы пускать болельщиков на трибуны. А ведь в Риме запланировано открытие Евро-2020.

Ирландию и Италию поддержала Испания. Королевская федерация футбола Испании не считает возможным проведение матчей чемпионата Европы в Бильбао в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мэрия Бильбао предоставила УЕФА информацию о том, что готова провести матчи чемпионата Европы на стадионе "Сан-Мамес" с заполняемостью трибун равной 25% при улучшении эпидемиологической ситуации.

В тренде
Вирастюк – глыба! Какими рекордами запомним Василия-спортсмена

Согласно требованиям правительства Страны Басков, публика может быть допущена на чемпионат Европы в случае вакцинации 60% населения региона до 14 июня либо если показатель загруженности коечного фонда Страны Басков зараженными коронавирусом будет составлять не более 2%. В заявлении Королевской федерации футбола эти условия называются невыполнимыми.

Реклама

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Бильбао должны состояться игры Испания – Швеция (14 июня), Испания – Польша (19 июня), Словакия – Испания (23 июня), а также один из матчей 1/8 финала турнира.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Испания Евро-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять