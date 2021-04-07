Что происходит? Хозяева Евро-2020 восстали против УЕФА

Ранее мы писали, что УЕФА заберет Евро-2020 у тех городов, которые не согласятся пускать на трибуны болельщиков. По мнению УЕФА, чемпионат Европы обязательно должен пройти со зрителями.

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И вот только за сегодня уже третья страна выступила против матчей со зрителями. Мы сообщали, что Дублин могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Потом пришло сообщение из Италии. Местные власти не готовы пускать болельщиков на трибуны. А ведь в Риме запланировано открытие Евро-2020.

Ирландию и Италию поддержала Испания. Королевская федерация футбола Испании не считает возможным проведение матчей чемпионата Европы в Бильбао в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мэрия Бильбао предоставила УЕФА информацию о том, что готова провести матчи чемпионата Европы на стадионе "Сан-Мамес" с заполняемостью трибун равной 25% при улучшении эпидемиологической ситуации.

Согласно требованиям правительства Страны Басков, публика может быть допущена на чемпионат Европы в случае вакцинации 60% населения региона до 14 июня либо если показатель загруженности коечного фонда Страны Басков зараженными коронавирусом будет составлять не более 2%. В заявлении Королевской федерации футбола эти условия называются невыполнимыми.

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Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Бильбао должны состояться игры Испания – Швеция (14 июня), Испания – Польша (19 июня), Словакия – Испания (23 июня), а также один из матчей 1/8 финала турнира.

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