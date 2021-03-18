Четыре процента на чудо: котировки на матч "Шахтер" – "Рома"

Сегодня в Киеве "горнякам" нужно отыграться за римские "0:3" – миссия не считается невозможной

"Шахтер" – фаворит на победу в сегодняшнем матче с "Ромой", но уж никак не в борьбе за выход в 1/4 Лигу Европы. Букмекеры обнародовали обновленные котировки на ответный поединок 1/8 финала ЛЕ, который состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55. Онлайн "Шахтер" – "Рома" доступен на нашем сайте.

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"Шахтер" – "Рома": где смотреть повторный матч 1/8 финала Лиги Европы

В сегодняшнем матче на победу "Шахтера" в основное время установлен коэффициент 2.69, на ничью – 3.55, на победу "Ромы" – 2.74. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш дончан – 37%, ничья – 27%, выигрыш римлян – 36%.

Однако в выход "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч аналитики практически не верят – "горнякам" дают лишь 4 процента (коэффициент 25.00) против 96 процентов (1.01) на попадание в следующий раунд "Ромы".

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Напомним, неделю назад "Шахтер" до предела усложнил себе задачу выхода в 1/4 Лиги Европы, проиграв в Риме 0:3. У "Ромы" отличились Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини.

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Однако в "Шахтере" не выбрасывают белый флаг.

"Сейчас мы знаем "Рому" намного лучше, поэтому попытаемся воспользоваться этим с первых минут игры и попробуем забить быстрый мяч. Знаем, что нам будет сложно пройти дальше, но нет ничего невозможного. Сразу вспоминается камбэк "Барселоны" в матче против ПСЖ в 2017 году. Они проиграли 0:4, а потом забили шесть голов и прошли дальше. Это доказывает, что все возможно", – цитирует защитника "горняков" Додо "Футбол 1/2/3"

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Обзор первого матча "Рома" – "Шахтер" 3:0

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