Четыре десятилетия без пропущенных голов: легенда футбола установил уникальный рекорд

Буффон дебютировал в Лиге чемпионов еще в 1997 году

Вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов. 42-летний голкипер отстоял на ноль в матче шестого тура против испанской "Барселоны" (3:0).

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Буффон стал первым вратарем в истории, который не пропускал в матчах Лиги чемпионов в четырех разных десятилетиях – в 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е.

Кстати, ранее мы писали, что Златан Ибрагимович забивает в четырех десятилетиях. Шведский форвард открыл счет своим голам еще в 1999 году.

Итальянец дебютировал в Лиге чемпионов 17 сентября 1997 года в составе "Пармы" в матче против "Спарты" (0:0). За свою карьеру Буффон принимал участие в трех финалах, но все проиграл. На данный момент на его счету 124 матча в основной сетке турнира.

Напомним, что ранее Буффон побил легендарный рекорд Мальдини в чемпионате Италии. 42-летний голкипер "Ювентуса" превзошел экс-защитника "Милана" по количеству проведенных игр в Серии А.

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Смотрите, как "Ювентус" разгромил "Барселону":

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