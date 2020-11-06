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"Черноморец" проиграл в Первой лиге на 96-й минуте, но остался лидером

6 ноября, 11:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Трио лидеров второго футбольного дивизиона Украины набрало всего одно очко

Неудачно завершили матчи 11-го тура для команд-лидеров Первой лиги. Одесский "Черноморец" и "Горняк-Спорт" проиграли на своих полях, а "Верес" не смог одолеть "Металлист 1925", трижды в первом тайме пробив в перекладину и штангу. Напомним, знаменитый динамовец возглавил команду Первой лиги после восьми лет простоя.

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"Черноморец" умудрился пропустить решающий мяч от "Агробизнеса" на шестой добавленной минуте – 0:1. Причем, одесситы потеряли мяч в центре поля, пропустили контратаку, а вратарь совершил необязательное нарушение правил. И Руслан Черненко хозяев не пожалел.

"Горняк-Спорт", занимающий второе место, был разгромлен "Волынью" – 0:3. Команда города Горишние Плавни пропустила три мяча уже за стартовые 36 минут. Смотрите обзор встречи.

"Верес" мог подняться с третьей позиции, но коллективу из Ровно упорно не везло в поединке с "Металлистом 1925". Каркас ворот спасал почему-то не хозяев, а харьковчан – 0:0.

Киевская "Оболонь" смогла одолеть "Альянс" (2:0), но занимает лишь девятое место.

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Следующий тур в Первой лиге запланирован на вторник, 10 ноября. Смотрите все голы четверга.

Ранее "Черноморец" усилился бывшим защитником итальянского "Торино".

Вспомним, как "Черноморец" сражался с "Колосом" за место в Премьер-лиге:

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