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"Черноморец" и "Металлист" возглавляют таблицу Первой лиги

7 октября, 09:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Во втором футбольном дивизионе страны сыграли матчи пятого тура

Пока основное внимание болельщиков приковано к событиям вокруг сборной Украины, Первая лига продолжает играть. Вчера вечером состоялись очередные поединки, после которых без поражений идут всего три команды из 16. А недавно "Черноморец" усилился бывшим защитником итальянского "Торино".

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Во главе таблицы расположились "Черноморец" и "Металлист 1925", имеющие по три победы и две ничьи. Причем в пятом туре харьковчане не смогли обыграть дома "Полесье" (0:0), а одесситы – аутсайдеров из "Прикарпатья" в Ивано-Франковске (1:1). Потенциальным же лидером остается "Горняк-Спорт", который разгромил тернопольскую "Ниву" со счетом 4:1 и набрал 11 очков после четырех матчей.

У "Черноморца" и "Металлиста 1925" – по 10 баллов после пяти игр. В других встречах с одинаковым счетом 2:1 домашние победы добыли "Волынь" и "Верес" – над "Агробизнесом" и "Кремнем" соответственно. Шестой тур в Первой лиге запланирован на 10-11 октября.

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футбол Черноморец Одесса первая лига Металлист 1925
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