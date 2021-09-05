Чемпионы против Швейцарии, выскочки против Германии: расписание и трансляции матчей 5 сентября

Во воскресенье, 5 сентября, будут сыграны 12 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Вчера сборная Украины сыграла вничью с Францией.
Центральным будет поединок между действующими чемпионами Европы командой Италии и Швейцарией. Также будет интересно, как покажет себя лидер группы J Армения в матче против Германии.
Группа B
21:45. Испания – Грузия
ТВ: Футбол 2
21:45. Косово – Греция
Группа С
19:00. Болгария – Литва
21:45. Швейцария – Италия
ТВ: Футбол 1
Группа Е
16:00. Беларусь – Уэльс
ТВ: Футбол 1
21:45. Бельгия – Чехия
Группа I
19:00. Албания – Венгрия
19:00. Англия – Андорра
ТВ: Футбол 1
21:45. Сан-Марино – Польша
Группа J
19:00. Исландия – Северная Македония
ТВ: Футбол 2
21:45. Германия – Армения
ТВ: Футбол 3
21:45. Румыния – Лихтенштейн
Отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе Oll.tv.