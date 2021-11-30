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Чемпионы Европы хотят сыграть с Украиной перед плей-офф ЧМ-2022

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 19:21
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини попросил руководство федерации подыскать его команде спарринг-партнера для товарищеского матча перед решающими поединками в отборе на ЧМ-2022
Италия выиграла Евро-2020 и готова побороться за Евро-2028
Италия выиграла Евро-2020 и готова побороться за Евро-2028 / Фото: Reuters

Действующие чемпионы Европы сенсационно не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре напрямую, поэтому им предстоит сыграть в стыковых матчах.

Читайте также: Украина – самый сложный соперник: реакция тренера Шотландии на жеребьевку ЧМ-2022

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Сначала Италия встретится с Северной Македонией, а затем, в случае победы, выйдет на победителя пары Португалия – Турция.

Сборная Италии во время тренировки
Сборная Италии во время тренировки / Фото: Reuters

Чтобы лучше подготовиться к ответственным матчам, Манчини просит провести краткосрочный сбор в период с 28 по 31 января 2022 года, в рамках которого команда проведет товарищеский поединок.

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Среди потенциальных соперников – Украина, Шотландия и Россия, сообщает Спорт-Экспресс, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, что сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 встретится с командой Шотландии, а в случае победы выйдет на кого-то из пары Уэльс – Австрия.

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