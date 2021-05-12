Аякс уничтожил чемпионский трофей ради своих фанатов

Руководство нидерландского гранда решило расплавить салатницу за победу в сезоне 2020/2021 и поделиться ее частичками с тысячами владельцами абонементов

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

На удивительный шаг решил пойти свежеиспеченный чемпион Нидерландов – амстердамский Аякс, который стал лучшим в стране уже 35-й раз. В нынешнем сезоне команда сыграла 30 из 34 матчей сезона без болельщиков, но не забыла о них. Клуб решил расплавить полученный приз – салатницу – и поделиться его частичками со своими фанатами.

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"Тарелку" расплавили и разделили на 42 тысячи частичек, из которых сделали маленькие звездочки. Вес сувенира составляет 3,45 грамма. Правда, из самого трофея туда попало лишь 0,06 г. Игроки Аякса с гордостью представили звезды болельщикам.

Владельцы абонементов получат часть памятного трофея вместе с сезонным абонементом. Легендарный Марк Овермарс уже понес чемоданы...

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Клуб красиво представил процесс единения с фанатами в небольшом, но впечатляющем видеоролике: "Часть победы, часть, истории, часть Аякса".

Тем временем, уже известны некоторые конкуренты Динамо: кто сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Смотрите, как Аякс разгромил Эммен в чемпионате Нидерландов: