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Чемпион мира по футболу получил срок за детское порно

29 апреля, 19:40

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Бывший футболист Реала Кристоф Метцельдер получил десять месяцев тюремного заключения условно за хранение и распространение детской порнографии

Бывший футболист сборной Германии и мадридского Реала Кристоф Метцельдер приговорен к десяти месяцам тюремного заключения условно. Он признался в хранении и распространении детской порнографии.

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Кристоф делал скриншоты изображений на свободно доступных веб-сайтах и ​​рассказывал о своих экстремальных фантазиях в чатах. Метцельдер отметил, что его увлекало "пересечение границ", а не изображения серьезных сексуальных надругательств. Бывший футболист принял наказание, а также попросил прощения у жертв сексуального насилия, сообщает Deutsche Welle.

Победитель чемпионата мира 2002 года признался, что отправил 18 файлов с описанием сексуальной эксплуатации детей трем женщинам, хотя на его телефоне было найдено 297 изображений.

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Метцельдер выступал за мадридский Реал с 2007 по 2010 годы. Он также играл за дортмундскую Боруссию и Шальке. В его активе 47 матчей за сборную Германии. Метцельдер завершил игровую карьеру в 2013 году.

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