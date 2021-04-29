Чемпион мира по футболу получил срок за детское порно

Бывший футболист Реала Кристоф Метцельдер получил десять месяцев тюремного заключения условно за хранение и распространение детской порнографии

Бывший футболист сборной Германии и мадридского Реала Кристоф Метцельдер приговорен к десяти месяцам тюремного заключения условно. Он признался в хранении и распространении детской порнографии.

Реклама

Читайте также: Тренер арестован за изнасилование 11-летней спортсменки, но хочет "жениться на ней"

Кристоф делал скриншоты изображений на свободно доступных веб-сайтах и ​​рассказывал о своих экстремальных фантазиях в чатах. Метцельдер отметил, что его увлекало "пересечение границ", а не изображения серьезных сексуальных надругательств. Бывший футболист принял наказание, а также попросил прощения у жертв сексуального насилия, сообщает Deutsche Welle.

Победитель чемпионата мира 2002 года признался, что отправил 18 файлов с описанием сексуальной эксплуатации детей трем женщинам, хотя на его телефоне было найдено 297 изображений.

Метцельдер выступал за мадридский Реал с 2007 по 2010 годы. Он также играл за дортмундскую Боруссию и Шальке. В его активе 47 матчей за сборную Германии. Метцельдер завершил игровую карьеру в 2013 году.

Реклама

Ранее английский футболист насиловал девушку, удерживая ее в своем доме.