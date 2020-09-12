Чемпион мира из "Динамо" слег с ангиной

Как оказалось, у защитника киевлян Дениса Попова - не травма, а инфекционное заболевание

В киевском "Динамо" рассказали, какие именно проблемы со здоровьем возникли у чемпиона мира среди молодежи – центрального защитника команды Дениса Попова. Ранее появилась информация, что Попов пропустит полтора месяца, так как, только вернувшись после травмы, получил повторное повреждение. Однако в "Динамо" уверяют, что дело в травме.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо" со ссылкой на главного врача клуба Андрея Шморгуна, у Дениса Попова – ангина. Защитник проходит лечение в одной из столичных клиник и пропустит 10-14 дней, а не полтора месяца.

Денис Попов

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Что касается другого защитника киевлян Александра Тымчика, который был вынуждено заменен во время пятничного матча "Динамо" против "Десны" 0:0, то он получил повреждение приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления будут известны после МРТ-обследования, которое будет проведено через 72 часа после получения травмы для точности диагноза.

Ранее, говоря о травме Александра, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что, скорее всего, Тымчик выбыл надолго.

Напомним, уже во вторник, 15 сентября, киевляне на НСК "Олимпийский" проведут матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ "Алкмаар".

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