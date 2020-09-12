Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Чемпион мира из "Динамо" слег с ангиной

12 сентября, 19:47

Олег Люлька Олег Люлька

Как оказалось, у защитника киевлян Дениса Попова - не травма, а инфекционное заболевание

В киевском "Динамо" рассказали, какие именно проблемы со здоровьем возникли у чемпиона мира среди молодежи – центрального защитника команды Дениса Попова. Ранее появилась информация, что Попов пропустит полтора месяца, так как, только вернувшись после травмы, получил повторное повреждение. Однако в "Динамо" уверяют, что дело в травме.

Реклама

Как сообщает официальный сайт "Динамо" со ссылкой на главного врача клуба Андрея Шморгуна, у Дениса Попова – ангина. Защитник проходит лечение в одной из столичных клиник и пропустит 10-14 дней, а не полтора месяца.

Денис Попов

Денис Попов

Читайте также: Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из "Динамо"

Реклама

Что касается другого защитника киевлян Александра Тымчика, который был вынуждено заменен во время пятничного матча "Динамо" против "Десны" 0:0, то он получил повреждение приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления будут известны после МРТ-обследования, которое будет проведено через 72 часа после получения травмы для точности диагноза.

Ранее, говоря о травме Александра, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что, скорее всего, Тымчик выбыл надолго.

Напомним, уже во вторник, 15 сентября, киевляне на НСК "Олимпийский" проведут матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ "Алкмаар".

Смотрите, как "Динамо" выиграло Суперкубок-2020

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма Динамо Киев Александр Тымчик Денис Попов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять