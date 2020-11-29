"Челси" – "Тоттенхэм": онлайн лондонского дерби в чемпионате Англии

В воскресенье в центральном матче дня в Премьер-лиге встречаются "Челси" и "Тоттенхэм". Узнавайте прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Англии. К традиционной принципиальности лондонского дерби добавляется фактор Жозе Моуринью. Португальский тренер дважды руководил "синими", и дважды его увольняли, так что ему есть что доказывать бывшим работодателям. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с текстовыми комментариями и интересными фотографиями.

"Челси" – "Тоттенхэм"

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Турнирные расклады. В минувшем сезоне "Тоттенхэм" не сумел пробиться в ТОП-4, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, но сейчас занимает второе место. Причем, парни Моуринью отстают от "Ливерпуля" на одно очко, имея матч в запасе. У "Челси" на два пункта меньше, чем у земляков. Так что победитель дуэли возглавит турнирную таблицу Премьер-лиги.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитом считают "Челси", коэффициент на успех которого колеблется около 2.20. На "Тоттенхэм" можно поставить за 3.40, на ничью – за 3.50. В поединке ожидают 2-3 гола. Самыми вероятные счета – 1:1 (коэф. – 7.10), 1:0 (8.70) и 2:1 (8.90).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал Setanta Sports. Прямая трансляция начнется в 18:25. Также противостояние можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

На этой неделе "Челси" обыграл французский "Ренн" в Лиге чемпионов:

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