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"Челси" – "Манчестер Сити": онлайн центрального матча тура чемпионата Англии

3 января, 13:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча на "Стемфорд Бридж" начинается в 18:30 воскресенья по киевскому времени

Сегодня двумя поединками продолжается 17-й тур английской Премьер-лиги, который растянулся на пять дней нового года. В самой интригующей встрече дня "Челси" в Лондоне принимает "Манчестер Сити". Стартовый свисток запланирован на 18:30. Подопечные Пепа Гвардиолы будут не в полном составе, поскольку некоторые игроки болеют коронавирусом. При этом накануне футболист "МанСити" устроил скандальную вечеринку. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка с оперативными комментариями и яркими мультимедиа.

"Челси" – "Манчестер Сити"

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Турнирные расклады. Обе команды успешно прошли групповой турнир Лиги чемпионов, а вот на внутренней арене дела у них идут по-разному. Лондонцы выиграли лишь один из шести последних матчей и вылетели из ТОП-4. "Горожане" же наоборот – набрали обороты и постепенно поднимаются из середины турнирной таблицы. Вот только неизвестно, кто именно из-за коронавируса останется за бортом заявки на матч с "Челси". Официально больными назвали лишь форварда Габриэла Жезуса и защитника Кайла Уокера. Возможно, увидим на поле и нашего Александра Зинченко.

Прогнозы. Букмекерские конторы небольшое преимущество отдают гостям из Манчестера – на них можно поставить с коэффициентом около 2.20. На хозяев – 3.25, на ничью – 3.70. Ожидается, что команды забьют 2-3 мяча, а самые вероятные счета – 1:1 (коэф. – 7.10) и 1:2 (коэф. – 8.90).

Где смотреть. На украинском телевидении британский футбол традиционно показывает канал Setanta Sports. Начало прямой трансляции в 18:25. Также матч можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Тем временем, "Лацио" интересуется Зинченко. Римляне могут и купить, и взять украинца в аренду.

Вспомним, как "МанСити" разгромил французский "Марсель" в Лиге чемпионов:

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