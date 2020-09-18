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"Челси" – "Ливерпуль": прогноз Александра Шовковского

18 сентября, 11:23

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Прогноз на матч «Челси» - «Ливерпуль»: обе команды забьют, коэффициент 1.5

Первый большой матч нового сезона в АПЛ. После него станет ясным реальный уровень обновленного "Челси". Игра важна и для оценки нынешнего "Ливерпуля". Насколько команда Юргена Клоппа готова к жесткой защите титула. Чем может завершиться это противостояние анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

В последних 13 матчах АПЛ лондонцы проиграли лишь 3 раза (9 побед и 1 ничья), причем поражения были только на выезде. На своем же поле в АПЛ у "Челси" 6-матчевая выигрышная серия. Последний раз так хорошо на "Стэмфорд Бридж" играла команда в октябре-декабре 2017 (7 подряд побед в чемпионате). Лондонцы начали новый сезон с выездной победы над "Брайтоном" 3:1. За "Челси" забили Жоржиньйо, Джеймс и Зума.

Команда Клоппа трудом обыграла в первом туре новичка АПЛ "Лидс" 4:3. За "Красных" забивали Салах (хет-трик) и ван Дейк. "Ливерпуль" за последние полтора года только второй раз пропустили 3 мяча на "Энфилде". Первый случай был именно в матче с "Челси" (5:3 в предпоследнем туре прошлого сезона). "Ливерпуль" выиграл в 3 последних поединках в АПЛ, забив при этом 12 мячей. На выезде у команды дела хуже – всего 2 победы в 6 предыдущих играх чемпионата (1 ничья и 3 поражения), при этом не пропустили "Красные" лишь в одном поединке этой серии.

"Челси" – "Ливерпуль". Прогноз

Команды точно обменяются голами, а победит тот, кто меньше будет ошибаться у своих ворот. Ждем первый гол Вернера в АПЛ и новых подвигов от Салаха.

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прогноз футбол Александр Шовковский Parimatch
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