Челси – Ливерпуль: где и во сколько смотреть финал Кубка Англии

В субботу, 14 мая, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии между Челси и Ливерпулем. 27 февраля они уже встречались в финале Кубка лиги, и тогда мерсисайдцы победили "аристократов" в серии пенальти.

В матче за Кубок Англии подопечные Томаса Тухеля постараются реабилитироваться за провальный сезон. Действующий победитель ЛЧ с большим отставанием от лидеров АПЛ идет на третьей строчке чемпионата. А еще это хороший шанс поквитаться за проигрыш в Кубке лиги.

Команда Юргена Клоппа уже завоевала один трофей в нынешнем сезоне и сохраняет хорошие шансы завоевать еще три. Помимо Кубка Англии, Ливерпуль бореться за чемпионство в АПЛ и сыграет в финале ЛЧ с Реалом.

