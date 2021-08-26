Челси и Барселона доминировали на награждении лучших в Лиге чемпионов

УЕФА назвал лучших в Лиге чемпионов / Фото: UEFA.com
В мужской Лиге чемпионов практически все награды ушли победителям прошлого сезона Челси. Даже лучшим игроком сезона был признан игрок лондонцев Жоржиньо.
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Лучшие игроки прошлого сезона Лиги чемпионов:
Лучший вратарь: Эдуар Менди (Челси)
Лучший защитник: Рубен Диаш (Манчестер Сити)
Лучший полузащитник: Н'Голо Канте (Челси)
Лучший нападающий: Эрлинг Холанн (Боруссия Д)
Лучший тренер: Томас Тухель (Челси)
А в женской Лиге чемпионов доминировала Барселона, победившая в прошлом евросезоне. Лучшей футболисткой была признана полузащитница каталонского клуба Алексия Путельяс.
Лучшие игроки прошлого сезона женской Лиги чемпионов:
Лучшая вратарь: Сандра Паньос (Барселона)
Лучшая защитница: Ирене Паредес (Пари Сен-Жермен)
Лучшая полузащитница: Алексия Путельяс (Барселона)
Лучшая нападающая: Дженнифер Эрмосо (Барселона)
Лучший тренер: Льюис Кортес (Барселона)