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"Царь" извинился перед командой": капитан "Колоса" – об обидном поражении в Лиге Европы

25 сентября, 08:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виталий Гавриш считает, что команда получила огромный опыт, и верит в звезду Селезнева

Четверг стал печальным днем для украинского футбола. Оба наших представителя в квалификации Лиги Европы завершили свои выступления на стадии третьего раунда. В частности, "Колос" проиграл "Риеке" в дополнительное время.

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После матча капитан команды из Ковалевки Виталий Гавриш поделился своими впечатлениями с телеканалом "Футбол":

"Все проходило по тому плану, который мы избрали перед игрой. Хотелось бы, правда, больше моментов. Была нервозность, особенно в первые 20 минут. Потом была равная игра, в которой, к сожалению, мы уступили. Поле в было в очень плохом состоянии – его просто залило. Невозможно играть в футбол: мяч застревал, не летел. В конце мы подсели. Впрочем, соперник был в тех же условиях, поэтому для нас это – не отмазка.

Получили колоссальный опыт. Обидное поражение, если честно, которого мы не заслуживали. Игра была равна. "Риека" владела преимуществом, но это входило в наш план на игру".

Также не мог он обойти вниманием и супершанс форварда в конце матча:

"Момент Селезнева на последней минуте оставил осадок. Реализуй его... Они свой гол забили, но это был даже не момент, а стандарт. Очень обидный. А второй гол я вообще не буду комментировать. Это случайность. В таких играх обидно уступать. Женя извинился перед командой, сказал: "Это моя ошибка, ребята". Но это жизнь, это футбол. У всех бывают нереализованные моменты. Главное – чтобы он дальше забивал и достиг рекорда, к которому идет. Думаю, все у него получится".

Узнавайте все результаты 3-го раунда отбора Лиги Европы.

Смотрите обзор матча "Риека" – "Колос":

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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футбол комментарий Лига Европы Евгений Селезнев Риека Колос Ковалевка
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