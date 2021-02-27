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Бывший вратарь сборной Аргентины насмерть сбил пешехода

27 февраля, 17:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пабло Кавальеро провел 26 матчей за национальную команду и завоевал серебро Олимпиады-1996

Бывший вратарь сборной Аргентины Пабло Кавальеро подозревается в том, что он совершил смертельный наезд на пешехода. 56-летний мужчина погиб на месте аварии в результате удара о лобовое стекло внедорожника Volkswagen Tiguan, за рулем которого был бывший футболист.

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В отношении Кавальеро возбуждено дело по факту смерти в результате противоправных действий. Также у экс-футболиста взяли анализ крови на наличие алкоголя, сообщает Marca.

Кавальеро успел поиграть в Испании за "Эспаньол", "Сельту", "Леванте". Также на счету голкипера 26 матчей за сборную Аргентины. Кавальеро принимал участие в двух чемпионатах мира и Олимпиаде-1996, на которой аргентинцы завоевали серебряные медали. В настоящее время он является спортивным директором аргентинского клуба "Велес Сарсфилд".

Ранее мы писали, что 18-летний штурман погиб во время тренировочного заезда: за рулем авто был его отец. Медики пыталась реанимировать пострадавшего в течение 50 минут.

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авария вратарь сборная Аргентины

Источник: Сегодня|Спорт

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