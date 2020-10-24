Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывший тренер "Динамо" показал уровень, впервые победив в России и уйдя с последнего места

24 октября, 22:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Белорус Александр Хацкевич добыл с "Ротором" три очка в поединке с участником Лиги чемпионов

В российской Премьер-лиге сегодня произошла крупная сенсация. Участник Лиги чемпионов, московский "Локомотив", потерпел домашнее поражение от последней команды турнира – "Ротора". Напомним, коллектив из Волгограда возглавляет экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич. В сентябре команде Хацкевича в России присудили техническое поражение за вспышку коронавируса.

Реклама

"Ротор" выиграл со счетом 2:1, а мячи у него забили форварды из Южной Америки: бразилец Фламарион (на добивании после пенальти) и венесуэлец Понсе. "Локомотив" мог спастись, но в концовке Антон Миранчук с 11-метрового ударил в штангу.

Этот успех оказался для белорусского специалиста и его подопечным первым в 12 матчах сезона. "Ротор" догнал по очкам "Уфу" и даже обошел уральский клуб по дополнительным показателям. Теперь команда Хацкевича занимает не 16-е, а 15-е, предпоследнее место.

Ранее была информация, что экс-тренера "Динамо" в России хотят заменить фанатом Путина.

В тренде
"Динамо" с удалением Шапаренко и голом Попова обыграло "Александрию" (видео)

Смотрите, как нынешнее "Динамо" играло в Лиге чемпионов с "Ювентусом":

Реклама

Реклама

футбол чемпионат России Динамо Киев Александр Хацкевич Ротор Волгоград
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Руслан Ротань:
Руслан Ротань: "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась"Футбол
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейки
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейкиФутбол
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после успеха в Лиге наций
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после успеха в Лиге нацийФутбол
"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
В Бразилии вратарь-
В Бразилии вратарь-"вышибала" одним ударом нокаутировал двух футболистов: видеоФутбол
Зинченко завалил жену подарками: Седан показала миньона и единорога
Зинченко завалил жену подарками: Седан показала миньона и единорогаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять