Бывший тренер "Динамо" показал уровень, впервые победив в России и уйдя с последнего места

Белорус Александр Хацкевич добыл с "Ротором" три очка в поединке с участником Лиги чемпионов

В российской Премьер-лиге сегодня произошла крупная сенсация. Участник Лиги чемпионов, московский "Локомотив", потерпел домашнее поражение от последней команды турнира – "Ротора". Напомним, коллектив из Волгограда возглавляет экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич. В сентябре команде Хацкевича в России присудили техническое поражение за вспышку коронавируса.

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"Ротор" выиграл со счетом 2:1, а мячи у него забили форварды из Южной Америки: бразилец Фламарион (на добивании после пенальти) и венесуэлец Понсе. "Локомотив" мог спастись, но в концовке Антон Миранчук с 11-метрового ударил в штангу.

Этот успех оказался для белорусского специалиста и его подопечным первым в 12 матчах сезона. "Ротор" догнал по очкам "Уфу" и даже обошел уральский клуб по дополнительным показателям. Теперь команда Хацкевича занимает не 16-е, а 15-е, предпоследнее место.

Ранее была информация, что экс-тренера "Динамо" в России хотят заменить фанатом Путина.

Смотрите, как нынешнее "Динамо" играло в Лиге чемпионов с "Ювентусом":

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