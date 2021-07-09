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Бывший игрок сборной Украины уехал в Россию и продолжит карьеру на Дальнем Востоке

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 11:02
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Бывший полузащитник Металлиста-1925 Виталий Кольцов подписал контракт с российским клубом СКА Хабаровск на один год. И будет играть у Сергея Юрана
Виталий Кольцов в составе харьковского клуба
Виталий Кольцов в составе харьковского клуба / Фото: Металлист 1925

Бывший полузащитник харьковского Металлиста-1925 Виталий Кольцов перешел в российский СКА Хабаровск. Контракт с 27-летним украинским футболистом из Винницкой области рассчитан на один год. За СКА будет выступать под номером 8.

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Ранее Кольцов выступал за молодежные команды Шахтера, Мариуполя, Александрии, а также донецкий Олимпик. Минувший сезон полузащитник провел за Металлист-1925, за который сыграл 28 матчей. Также в свое время Кольцов выступал за юношескую сборную Украины. За границей еще свои силы не пробовал. И вот отправляется на Дальний Восток.

В прошлом сезоне хабаровский СКА занял 11-е место из 22 коллективов во втором по силе дивизионе чемпионата России – ФНЛ. В команде уже играют три украинца – Дмитрий Литвин, Глеб Грачев и Денис Тарадуда.

Команду СКА тренирует 52-летний Сергей Юран – уроженец Луганска, который в начале 1990-х решил выступать за сборную России, за что в Украине его окрестили предателем.

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