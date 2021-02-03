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Бывший игрок московского "Локомотива" стал тренером "Волыни"

3 февраля, 15:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тарас Михалик вернулся в клуб своей малой родины в новом амплуа

Бывший футболист сборной Украины, киевского Динамо и московского "Локомотива" Тарас Михалик начинает осваивать новую профессию. 37-летний уроженец Волынской области попробует себя в роли тренера. В августе Михалик объявил о завершении карьеры в 36 лет.

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В новом амплуа Тарас уже появился в команде Второй украинской лиги – "Волынь-2". Об этом объявил официальный сайт луцкого клуба. Михалик будет помогать в работе Альберту Шахову и Владимиру Марчуку.

Молодежная команда начала зимний тренировочный сбор 1 февраля. "Волынь-2" заявилась на турнир памяти Эрнеста Юста, где первый матч проведет 6 февраля. В нынешнем сезоне коллектив занимает восьмое место среди 13 клубов группы А Второй лиги, набрав 10 очков в 11 матчах.

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Напомним, Михалик выступал за киевские ЦСКА и "Динамо", "Закарпатье", а в 2013-2019 гг. – за московский "Локомотив". Ранее Михалик устроил драку на Рождественском турнире, играя в форме москвичей. В прошлом году он провел 21 матч в Первой лиге за "Волынь", где с партнерами боролся за повышение в классе.

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Недавно "Локомотив" в Москве проиграл "Зальцбургу" в Лиге чемпионов:

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тренер футбол Волынь Луцк Тарас Михалик
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