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Бывший футболист "Шахтера" принес своей команде первое "золото" чемпионата Китая

12 ноября, 19:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра забил решающий мяч в финале

Знаменательное событие произошло сегодня в чемпионате Китая по футболу. Клуб "Цзянсу Сунин" за 26 лет своего существования впервые завоевал золотые медали, а бывший полузащитник донецкого "Шахтера" забил победный мяч. Ранее Алекс Тейшейра становился игроком года в "Цзянсу Сунин", за который он выступает уже пятый сезон.

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Финальное противостояние в Китае состояло из двух матчей. В первой встрече с "Гуанчжоу Эвергранд" команда экс-"горняка" сыграла дома вничью 0:0. В четверг же "Цзянсу Сунин" победил на чужом поле со счетом 2:1. Бразильский хавбек на 47-й минуте забил красивым обводящим ударом и установил на табло цифры 2:0. Смотрите, как это было.

Хозяева даже в меньшинстве смогли один мяч отыграть, но не более. Таким образом, гол 30-летнего Алекса оказался победным.

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Читайте о том, что "Шахтер" продал футболистов на 400 миллионов евро за 22 года. Тейшейра уехал в Китай в 2016 году за 50 миллионов. С тех пор он играл в финале чемпионата и Кубка Китая, но "золото" завоевал впервые.

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Смотрите, как ранее Алекс Тейшейра забивал в чемпионате Украины:

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футбол гол Алекс Тейшейра чемпионат Китая
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