Бывший футболист сборной Украины доволен переездом в Россию

Одним из украинских футболистов, которые выступает в российской Премьер-лиге, является 28-летний полузащитник Артем Полярус. Ранее он длительное время играл за "Александрию", вызывался в молодежную сборную Украины. В 2019 году он уехал в подмосковные "Химки", а в этом году перешел в "Ахмат" из Грозного. Летом украинец стал лучшим футболистом чемпионата России во втором дивизионе.

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Как оказалось, Полярус очень доволен своим переездом, его слова приводит ua-football.com:

"Каждый выбирает свой путь. Я ни капли не жалею о своем решении. Я долго к этому шел, советовался с семьей, что пора сделать шаг вперед. Так как долгое время находился в одном клубе, то в глубине души понимал, что нужно было что-то менять в своей карьере. По окончании сезона ко мне поступило предложение из "Химок". Я тогда принял решение сделать этот шаг. Да, были варианты из других клубов Украины и из стран ближнего зарубежья, из Европы, но я сделал выбор и отступать уже не было смысла. Да, многие данное решение не восприняли всерьез, но, как показало время, я сделал правильный выбор – один шаг назад, чтобы потом сделать пять шагов вперед в своей карьере".

В нынешнем сезоне экс-игрок украинской "молодежки" провел несколько матчей за чеченскую команду, но ни голом, ни пасом не отметился. "Ахмат" занимает 10-е место среди 16 клубов.

Ранее Полярус рассказал о победе над "Шахтером": "Отметили в бане с пивом".

Смотрите, как Артем в прошлом году забивал за "Александрию":

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