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Бывший динамовец, который кричал "Слава Украине", забил невероятный гол пяткой в Турции

20 декабря, 21:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хорват Домагой Вида помог "Бешикташу" добыть уверенную победу

Особенное событие сегодня случилось в жизни футболиста турецкого "Бешикташа" Домагоя Виды. 31-летний хорватский защитник не просто забил первый мяч в сезоне, но сделал это невероятно эффектно. Напомним, хорваты после победы над Россией на ЧМ-2018 кричали: "Слава Украине!" Тогда отличились Вида и нынешний тренер "Динамо" Огнен Вукоевич.

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В воскресенье "Бешикташ" разгромил в чемпионате Турции "Эрзурум" со счетом 4:0. Третий мяч команды Стамбула Домагой забил в середине второго тайма. После навеса с фланга Вида в прыжке отвел в сторону левую ногу, а пяткой правой ноги переправил мяч в сетку. Сам герой эпизода долго не мог поверить в свое счастье.


В ноябре Вида с коронавирусом играл в матче Турция – Хорватия.

В сезоне 2020/21 Домагой сыграл в семи матчах турецкой Суперлиги. "Бешикташ" занимает четвертое место, набрав в 12 играх 22 очка. Лидирует "Аланьяспор", имеющий на четыре пункта больше, но и сыгравший 13 поединков.

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Вспомним, как ранее Домагой забивал за киевское "Динамо", откуда он уехал четыре года назад:

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