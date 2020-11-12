Бывшие и будущие соперники Украины расписали мир, а Рамос догнал Буффона

11 ноября в товарищеском матче сборная Нидерландов, которая является соперником Украины на групповом этапе Евро-2020, принимала оппонента "сине-желтых" по Лиге наций – команду Испании. Встреча прошла на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершилась ничьей – 1:1. А накануне поединка испанская певица подарила вратарю "МЮ" животик на день рождения.

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На 18-й минуте встречи счет открыл полузащитник сборной Испании Серхио Каналес, для которого этот гол стал первым в футболке национальной команды. В начале второго тайма, на 47-й минуте, новичок "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек сравнял счет и, как оказалось, поставил точку в этом поединке.

Радость Донни ван де Бека / Фото: Reuters

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Капитан испанцев Серхио Рамос вышел на замену на 85-й минуте и сравнялся с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном по количеству матчей за сборную. У Рамоса и Буффона теперь по 176 поединков за национальную команду, и это лучший результат для европейцев. А абсолютным мировым рекордсменом является египтянин Ахмед Хассан – 184 матча за сборную.

Капитан сборной Испании Серхио Рамос / Фото: Reuters В тренде Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

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Отметим, что сборная Нидерландов занимает третье место в группе 1А Лиги наций УЕФА, но еще проведет два матча – со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября). Испания лидирует в квартете 4А, но подопечным Луиса Энрике еще предстоит встретиться с командами Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября).

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Смотрите, как Испания уступила Украине в Лиге наций

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