Українська
$ 28,16
33,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывшие и будущие соперники Украины расписали мир, а Рамос догнал Буффона

12 ноября, 00:23

Елена Павлова Елена Павлова

Капитан испанцев повторил рекорд по количеству матчей за сборную

11 ноября в товарищеском матче сборная Нидерландов, которая является соперником Украины на групповом этапе Евро-2020, принимала оппонента "сине-желтых" по Лиге наций – команду Испании. Встреча прошла на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершилась ничьей – 1:1. А накануне поединка испанская певица подарила вратарю "МЮ" животик на день рождения.

Реклама

На 18-й минуте встречи счет открыл полузащитник сборной Испании Серхио Каналес, для которого этот гол стал первым в футболке национальной команды. В начале второго тайма, на 47-й минуте, новичок "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек сравнял счет и, как оказалось, поставил точку в этом поединке.

Радость Донни ван де Бека

Радость Донни ван де Бека / Фото: Reuters

Реклама

Капитан испанцев Серхио Рамос вышел на замену на 85-й минуте и сравнялся с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном по количеству матчей за сборную. У Рамоса и Буффона теперь по 176 поединков за национальную команду, и это лучший результат для европейцев. А абсолютным мировым рекордсменом является египтянин Ахмед Хассан – 184 матча за сборную.

Капитан сборной Испании Серхио Рамос

Капитан сборной Испании Серхио Рамос / Фото: Reuters

В тренде
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

Читайте также: Испания недооценила сборную Украины: "Они решили, что возьмут легкие очки в Киеве"

Отметим, что сборная Нидерландов занимает третье место в группе 1А Лиги наций УЕФА, но еще проведет два матча – со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября). Испания лидирует в квартете 4А, но подопечным Луиса Энрике еще предстоит встретиться с командами Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября).

Реклама

Смотрите, как Испания уступила Украине в Лиге наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товарищеский матч сборная Испании сборная Голландии Серхио Рамос Донни ван ден Бек
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять