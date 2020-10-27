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Бывшего вратаря сборной Беларуси судили за участие в протестах против Лукашенко

27 октября, 00:42

Елена Павлова Елена Павлова

Василий Хомутовский был приговорен к штрафу

Бывший вратарь сборной Беларуси по футболу Василий Хомутовский приговорен к штрафу за участие в акции протеста против президента страны Александра Лукашенко. А еще в августе Хомутовский обратился к белорусским силовикам и призвал сотрудников спецслужб не применять силу против мирных граждан своей страны.

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"Все судебное заседание заняло около 30 минут. К процессу был допущен мой адвокат. Судья внимательно выслушала наши пояснения и доводы, изучила материалы дела. Своего участия в акции протеста я не отрицал. В итоге суд назначил мне взыскание в виде штрафа. Постановление суда обжаловать не намерен", — приводит слова Хомутовского Tribuna.com.

Василий Хомутовский

Василий Хомутовский / Фото: Instagram

Отметим, что 41-летний Хомутовский провел 26 матчей за сборную Беларуси, а на клубном уровне успел немного поиграть в Украине за "Металлист" и "Таврию". Также был основным вратарем румынского "Стяуа". Сейчас Василий является одним из тренеров в "Динамо" Брест, за который выступают трое украинцев во главе с Артемом Милевским.

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Ранее мы также писали, что знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси.

Смотрите, как в Беларуси проходит забастовка

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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суд протесты штрафы Беларусь вратарь сборная Беларуси Динамо Брест Василий Хомутовский
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