Бывшего тренера "Динамо" позвали в худший клуб Первой лиги

Вадима Евтушенко, который был помощником бывшего главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко, пригласили на пост наставника херсонского "Кристалла". Сейчас этот клуб занимает последнее, шестнадцатое, место в Первой лиге Украины.

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Предложение обладателю Кубка кубков-1986 Вадиму Евтушенко сделал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Я пригласил, во вторник приедет Евтушенко. "Динамо" Киев, да, помните? Чтобы все-таки он стал тренером футбольного клуба "Кристалл", – цитирует Игоря Колыхаева "Мост"

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко / Фото: Facebook

Отметим, что Вадим Евтушенко в свое время также был помощником Алексея Михайличенко и в сборной Украины. Кроме того, он возглавлял шведские "Ярфаллу" и "Валсту Сирианску", "Звезду", "Ворсклу", "Динамо-2" и "Черкасский Днепр".

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Добавим, что прошлой осенью Евтушенко и Михайличенко знатно порыбачили на юге Украины, поймав рыбину размером с человека. Тянули гиганта 40 минут.

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