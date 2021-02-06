Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывшего тренера "Динамо" позвали в худший клуб Первой лиги

6 февраля, 23:21

Олег Люлька Олег Люлька

Обладателю Кубка кубков-1986 Вадиму Евтушенко предлагают возглавить херсонский "Кристалл"

Вадима Евтушенко, который был помощником бывшего главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко, пригласили на пост наставника херсонского "Кристалла". Сейчас этот клуб занимает последнее, шестнадцатое, место в Первой лиге Украины.

Реклама

Предложение обладателю Кубка кубков-1986 Вадиму Евтушенко сделал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Я пригласил, во вторник приедет Евтушенко. "Динамо" Киев, да, помните? Чтобы все-таки он стал тренером футбольного клуба "Кристалл", – цитирует Игоря Колыхаева "Мост"

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко / Фото: Facebook

Отметим, что Вадим Евтушенко в свое время также был помощником Алексея Михайличенко и в сборной Украины. Кроме того, он возглавлял шведские "Ярфаллу" и "Валсту Сирианску", "Звезду", "Ворсклу", "Динамо-2" и "Черкасский Днепр".

Реклама

Читайте также: Луческу снял с поля самого дорогого игрока – и это принесло "Динамо" победу

Добавим, что прошлой осенью Евтушенко и Михайличенко знатно порыбачили на юге Украины, поймав рыбину размером с человека. Тянули гиганта 40 минут.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев первая лига Вадим Евтушенко Кристалл Херсон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять