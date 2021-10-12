Бывшая команда Петракова вышла в финал отбора на Евро-2022

Сборная Украины U-19 с первого места пробилась в элитный раунд отбора на Евро-2022. Наша команда ушла от поражения в поединке против Польши и сохранила за собой лидерство в группе

Владимир Езерский вывел юниорскую сборную Украины в элит-раунд отбора на Евро / Фото: УАФ

Важные задачи сегодня не только у наших юниоров. Первая команда продолжает бороться за путевку в Катар. Смотреть Украина – Босния можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Поединок для Владимира Езерского начался не очень удачно – уже на 12-й минуте поляки открыли счет в матче, а на исходе получаса игры вели уже 2:0.

Реклама

Тем не менее, украинцы смогли еще до перерыва сократить отставание усилиями Егора Ярмолюка, а незадолго до финального свистка Даниил Удод принес Украине важную ничью – 2:2.

Отметим, чот Езерский возглавил команду в статусе исполняющего обязанности после ухода Александра Петракова в национальную команду.

Польша (U-19) – Украина (U-19) – 2:2

Голы: Букса (12, пен, 31) – Ярмолюк (45+2, пен), Удод (83)

Реклама

Обладатели двух первых мест в 13-ти квартетах и ​​лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации.

Там будут выступать 28 сборных, разделенных на семь групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию хозяину форума – Словакии.