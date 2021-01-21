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Были и похуже: Лунин узнал оценку за провальный дебют в "Реале"

21 января, 09:38

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец пропустил два мяча от клуба третьего дивизиона, но у него – не самый низкий балл в команде

Украинец Андрей Лунин – все-таки не худший, по оценкам, футболист "Реала" в матче Кубка Испании с командой третьего дивизиона "Алькояно", который "Королевский клуб" накануне сенсационно проиграл 1:2.

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Напомним, это был дебют Лунина за "Реал". Мадридцы вели в счете 1:0, но после неуверенных действий украинского вратаря на выходах команда Зидана пропустила два мяча и с позором покинула турнир.

Аналитики SofaScore поставили украинцу за матч 6,5 балла. Это третья с конца оценка у "Реала". Ниже – у защитника "сливочных" Альваро Одриосолы (6,3) и вингера Винисиуса Жуниора (6,4).

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Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

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Отметим, что с момента перехода Лунина в "Реал" из "Зари" за 8,5 миллиона евро до первого матча Андрея в составе мадридского клуба прошло 943 дня. Ранее украинца отправляли в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо", а в нынешнем сезоне он, до вчерашнего дня, со скамейки запасных лишь наблюдал, как играет основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа.

Смотрите фейл Лунина в матче Украины с Польшей

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Реал Мадрид кубок Испании Андрей Лунин
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