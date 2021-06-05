Буяльский вне Евро поймал рыбку и занялся новым видом спорта

Трещина ступни оставила полузащитника Динамо за бортом сборной Украины, но не мешает ему активно проводить время в Турции на стыке Эгейского и Средиземного морей

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Лидер Динамо Виталий Буяльский, оказавшийся за бортом Евро из-за трещины плюсневой кости ступни, набирается сил перед новым сезоном в Турции. Травма ноги не мешает 28-летнему полузащитнику практиковаться в другом виде спорта – прыжках в воду.

Смотрите, как эффектно Виталий ныряет с бортика яхты!

Буяльский отдыхает в Турции Видео: Instagram

Кроме того, на глазах у жены Алины, беременной мальчиком, и 3-летней дочки Златы Виталий Буяльский похвастался своими рыбацкими умениями. Радости маленькой Златы от улова ее папы не было предела.

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Отметим, что семейство Буяльских отдыхает на курорте Мармарис. В этой бухте, где сливаются Эгейское и Средиземное моря, в эти дни также можно встретить Ирину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава и Ирину Калитвинцевых.

Напомним, перед поездкой в Турцию Буяльский продлил контракт с Динамо еще на 4 года.

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