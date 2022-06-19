Буряты без мозгов и туалета. Легендарный тренер жестко высказался о рашистах

Экс-наставник сборной Украины Николай Павлов не покинул родной Киев, когда российские оккупанты стояли на подступах к столице

Николай Павлов резко осудил российских захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Патриарх тренерского цеха Украины Николай Павлов за свою карьеру проработал со многими клубами Украины. Для него стало шоком полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

Кстати, недавно Николай Павлов объяснил, где нужно проводить чемпионат Украины.

Реклама

67-летний специалист до сих пор не может понять мотивации российских солдат, пришедших на нашу земля. Тем более, когда в агрессии принимают участие малые народы России, которые сами живут в нищете.

"Они пришли сюда, но кто их звал? Они что, навели здесь порядок? Они разрушили все, что мы строили. Эти буряты… У них мозгов вообще нет, показывают, что даже туалетов у них нет".

Буряты и чеченцы устроили перестрелку. / Фото: Коллаж: Сегодня

Также знаменитый тренер заявил, что верил в украинскую армию, когда захватчики окружили Киев.

Реклама

"Мне уже за 60, и я мог спокойно уехать, тем более было куда. Через два три дня было много звонков от бывших футболистов, они говорили: "Мы с удовольствием вас примем". Но я принял решение остаться. У меня была уверенность, что враг не сможет взять Киев. Я был уверен, что наш народ сплотится как никогда. В 2014 году такого не было", – сказал Павлов в интервью каналу Футбол 1.

Николай Павлов / Фото: Металлист 1925

Напомним, в качестве тренера киевского Динамо Николай Павлов завоевал золотые медали сезона 1994/95. Во главе Днепра становился серебряным призером чемпионата Украины 1992/93, и бронзовым в 1992 году.

С полтавской Ворсклой Николай Павлов выигрывал Кубок Украины 2008/09. В 1992 и 1994 годах исполнял обязанности главного тренера сборной Украины.