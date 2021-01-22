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Бунт против Фонсеки: лидеры "Ромы" выдвинули тренеру свои требования

22 января, 09:02

Елена Павлова Елена Павлова

Джеко и Пеллегрини хотят вернуть ранее уволенного наставника команды

На неделе "Рома" вылетела из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, проиграв "Специи" со счетом 2:4. Главный тренер римской команды Паулу Фонсека оказался на грани увольнения, к тому же против него начинают бунтовать лидеры "волков". Тогда как "Специя" после выигрыша побывала на приеме у Папы Римского.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Лидеры "Ромы" Эдин Джеко и Лоренцо Пеллегрини высказывают недовольство работой главного тренера команды Паулу Фонсеки, сообщает Gazzetta dello Sport. Во время последней тренировки между футболистами и португальским специалистом произошел напряженный диалог.

Эдин Джеко
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Эдин Джеко / Фото: Reuters

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Джеко и Пеллегрини от лица всей команды заявили о тактических проблемах, а также потребовали возвращения в клуб тренера Джанлуки Гомбара. Именно Гомбара сделали виновным в нарушении регламента во время кубкового матча против "Специи", когда "Рома" сделала шесть замен вместо пяти разрешенных.

Ранее мы писали, что после ограбления на 100 тысяч евро "Шахтер" обеспечит безопасность своего экс-тренера в Италии. Подарок для Паулу Фонсеки заинтересовал даже футболиста "Реала" Луку Модрича.

Смотрите, как "Рома" проиграла "Лацио"

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тренер бунт чемпионат Италии Рома Италия Эдин Джеко Паулу Фонсека
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