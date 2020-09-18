Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бундеслига – на старт: расписание, прогнозы и результаты 1-го тура чемпионата Германии

18 сентября, 16:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Девять матчей Бундеслиги состоятся за три дня - с пятницы по воскресенье

Чемпионат Германии по футболу четвертым из турниров ТОП-5 Европы открывает сезон 2020/2021. Немецкие клубы успели хорошо отдохнуть и подготовиться к новому чемпионату, поскольку первыми возобновили и завершили предыдущий сезон. Кстати, на днях забили самый быстрый гол Кубка Германии.

Реклама

Главным фаворитом, естественно, считается мюнхенская "Бавария" – свежеиспеченный победитель Лиги чемпионов. Ниже – расписание матчей, ставки букмекерских контор и результаты.

Пятница, 18 сентября

21:30 "Бавария" – "Шальке"
Букмекеры: 1.10 – 12.00 – 24.00

Суббота, 19 сентября

Реклама

16:30 "Штутгарт" – "Фрайбург"
Букмекеры: 2.35 – 3.55 – 3.10

16:30 "Айнтрахт" – "Арминия"
Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 4.90

16:30 "Вердер" – "Герта"
Букмекеры: 2.70 – 3.50 – 2.65

16:30 "Кельн" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2.65 – 3.65 – 2.55

16:30 "Унион" – "Аугсбург"
Букмекеры: 2.35 – 3.30 – 3.20

Реклама

19:30 "Боруссия" (Д) – "Боруссия" (М)
Букмекеры: 1.65 – 4.60 – 4.80

Воскресенье, 20 сентября

16:30 "Лейпциг" – "Майнц"
Букмекеры: 1.40 – 5.70 – 7.00

19:00 "Вольфсбург" – "Байер"
Букмекеры: 2.85 – 3.50 – 2.50

Читайте о том, что немецкая команда пропустила 37 голов, соблюдая "социальную дистанцию".

Реклама

Смотрите, как "Бавария" обыграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов в Португалии:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз футбол расписание результаты чемпионат Германии Бундеслига
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол
"В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанкуФутбол
Технологии открыли счет
Технологии открыли счетФутбол
Старт АПЛ: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Старт АПЛ: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять