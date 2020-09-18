Бундеслига – на старт: расписание, прогнозы и результаты 1-го тура чемпионата Германии

Чемпионат Германии по футболу четвертым из турниров ТОП-5 Европы открывает сезон 2020/2021. Немецкие клубы успели хорошо отдохнуть и подготовиться к новому чемпионату, поскольку первыми возобновили и завершили предыдущий сезон. Кстати, на днях забили самый быстрый гол Кубка Германии.
Главным фаворитом, естественно, считается мюнхенская "Бавария" – свежеиспеченный победитель Лиги чемпионов. Ниже – расписание матчей, ставки букмекерских контор и результаты.
Пятница, 18 сентября
21:30 "Бавария" – "Шальке"
Букмекеры: 1.10 – 12.00 – 24.00
Суббота, 19 сентября
16:30 "Штутгарт" – "Фрайбург"
Букмекеры: 2.35 – 3.55 – 3.10
16:30 "Айнтрахт" – "Арминия"
Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 4.90
16:30 "Вердер" – "Герта"
Букмекеры: 2.70 – 3.50 – 2.65
16:30 "Кельн" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 2.65 – 3.65 – 2.55
16:30 "Унион" – "Аугсбург"
Букмекеры: 2.35 – 3.30 – 3.20
19:30 "Боруссия" (Д) – "Боруссия" (М)
Букмекеры: 1.65 – 4.60 – 4.80
Воскресенье, 20 сентября
16:30 "Лейпциг" – "Майнц"
Букмекеры: 1.40 – 5.70 – 7.00
19:00 "Вольфсбург" – "Байер"
Букмекеры: 2.85 – 3.50 – 2.50
Читайте о том, что немецкая команда пропустила 37 голов, соблюдая "социальную дистанцию".
Смотрите, как "Бавария" обыграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов в Португалии:
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