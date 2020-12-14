Українська
$ 27,97
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" в плей-офф Лиги Европы

14 декабря, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аналитики практически уверены в успехе "горняков" и очень сомневаются в киевлянах

В понедельник состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы сезона 2020/2021. Получили соперников и обе украинские команды – "Шахтер" и "Динамо".

Реклама

Букмекерские конторы после некоторого раздумья выдали свои прогнозы на противостояния 1/16 финала. В дуэли чемпионов Израиля и Украины явное преимущество отдают подопечным Луиша Каштру. На выход "Шахтера" в 1/8 финала ЛЕ дают коэффициент 1.38, на "Маккаби" (Т-А) – 3.05. При этом предполагается, что "горнякам" будет непросто в первой встрече, в Тель-Авиве. Хотя даже на выезде "оранжево-черные" выглядят фаворитами с коэффициентом 2.15 при том, что на хозяев можно поставить за 3.45.

А вот в единоборстве "Брюгге" и "Динамо" аналитики дают примерно равные шансы соперникам на преодоление первой стадии плей-офф. Пока что небольшое преимущество отдают чемпионам Бельгии (коэф. – 1.85). Коэффициент на проход "бело-голубых" колеблется около 1.95. Многое будет зависеть от результата первого поединка, в Киеве, где фаворитом считают парней Мирчи Луческу (коэф. – 2.27). Шансы гостей из Брюгге в столице Украины оценивают не ахти (3.10).

Читайте, что известно о "Брюгге" – сопернике "Динамо" в Лиге Европы.

В тренде
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись боя

Смотрите, как "Маккаби" обыграл турецкий "Сивасспор" на групповом этапе ЛЕ:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол букмекеры Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив Брюгге котировки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетях
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетяхФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
"Не знала, что он футболист, еще и домой на такси подвез": супруга – о знакомстве с Олегом ГусевымФутбол
Футболист заживо сгорел в ДТП после корпоратива
Футболист заживо сгорел в ДТП после корпоративаФутбол
"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять