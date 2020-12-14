Букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" в плей-офф Лиги Европы

Аналитики практически уверены в успехе "горняков" и очень сомневаются в киевлянах

В понедельник состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы сезона 2020/2021. Получили соперников и обе украинские команды – "Шахтер" и "Динамо".

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Букмекерские конторы после некоторого раздумья выдали свои прогнозы на противостояния 1/16 финала. В дуэли чемпионов Израиля и Украины явное преимущество отдают подопечным Луиша Каштру. На выход "Шахтера" в 1/8 финала ЛЕ дают коэффициент 1.38, на "Маккаби" (Т-А) – 3.05. При этом предполагается, что "горнякам" будет непросто в первой встрече, в Тель-Авиве. Хотя даже на выезде "оранжево-черные" выглядят фаворитами с коэффициентом 2.15 при том, что на хозяев можно поставить за 3.45.

А вот в единоборстве "Брюгге" и "Динамо" аналитики дают примерно равные шансы соперникам на преодоление первой стадии плей-офф. Пока что небольшое преимущество отдают чемпионам Бельгии (коэф. – 1.85). Коэффициент на проход "бело-голубых" колеблется около 1.95. Многое будет зависеть от результата первого поединка, в Киеве, где фаворитом считают парней Мирчи Луческу (коэф. – 2.27). Шансы гостей из Брюгге в столице Украины оценивают не ахти (3.10).

Читайте, что известно о "Брюгге" – сопернике "Динамо" в Лиге Европы.

Смотрите, как "Маккаби" обыграл турецкий "Сивасспор" на групповом этапе ЛЕ:

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