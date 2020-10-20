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Букмекеры оценили шансы "Динамо" на выход из группы Лиги чемпионов

20 октября, 17:25

Олег Люлька Олег Люлька

Аналитики считают почти нереальным попадание киевлян в 1/8 ЛЧ, но Реброва в борьбе за третье место должны обставить

Аналитики букмекерских контор не верят, что "Динамо" выйдет из группы Лиги чемпионов в 1/8 финала турнира. Впрочем, киевлянам предрекают третье место в своем квартете и попадание в евровесну с переходом в 1/16 финала Лиги Европы.

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Сегодня киевляне стартуют в групповом турнире ЛЧ поединком против чемпиона Италии. Начало – в 19:55. Трансляция "Динамо" – "Ювентус" онлайн доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Согласно ожиданиям букмекеров, первые два места в группе G Лиги чемпионов, которые позволяют попасть в плей-офф самого престижного еврокубка, почти наверняка займут "Барселона" и "Ювентус". Коэффициенты на их попадание в 1/8 ЛЧ составляют ничтожные 1.03 и 1.04. Таким образом, если кто-то из них вылетит из Лиги чемпионов на данном этапе, это будет расценено как более крутая сенсация, чем победа Украины над Испанией и поражение Ломаченко от Лопеса вместе взятые.

Между тем ставку на проход "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов можно сделать исходя из коэффициента 9.00, а на "Ференцварош" Сергея Реброва – 10.00.

Таким образом, в процентах вероятность попадания в 1/8 ЛЧ из группы G выглядит следующим образом: "Барселона" – 91%, "Ювентус" – 90%, "Динамо" – 10%, "Ференцварош" – 9%.

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"Динамо" Киев

"Динамо" Киев / Фото: Reuters

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Следовательно, как полагают букмекеры, "Динамо" должно опередить "Ференцварош" в борьбе за третье место, которое даст право продолжить выступления в Лиге Европы.

Смотрите, как "Динамо" перед стартом в ЛЧ обыграло "Рух"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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