Букмекеры оценили шансы "Динамо" на выход из группы Лиги чемпионов

Аналитики букмекерских контор не верят, что "Динамо" выйдет из группы Лиги чемпионов в 1/8 финала турнира. Впрочем, киевлянам предрекают третье место в своем квартете и попадание в евровесну с переходом в 1/16 финала Лиги Европы.
Сегодня киевляне стартуют в групповом турнире ЛЧ поединком против чемпиона Италии. Начало – в 19:55. Трансляция "Динамо" – "Ювентус" онлайн доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.
Согласно ожиданиям букмекеров, первые два места в группе G Лиги чемпионов, которые позволяют попасть в плей-офф самого престижного еврокубка, почти наверняка займут "Барселона" и "Ювентус". Коэффициенты на их попадание в 1/8 ЛЧ составляют ничтожные 1.03 и 1.04. Таким образом, если кто-то из них вылетит из Лиги чемпионов на данном этапе, это будет расценено как более крутая сенсация, чем победа Украины над Испанией и поражение Ломаченко от Лопеса вместе взятые.
Между тем ставку на проход "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов можно сделать исходя из коэффициента 9.00, а на "Ференцварош" Сергея Реброва – 10.00.
Таким образом, в процентах вероятность попадания в 1/8 ЛЧ из группы G выглядит следующим образом: "Барселона" – 91%, "Ювентус" – 90%, "Динамо" – 10%, "Ференцварош" – 9%.
Читайте также: Молодой Луческу. Правдивые истории о Мирче
Следовательно, как полагают букмекеры, "Динамо" должно опередить "Ференцварош" в борьбе за третье место, которое даст право продолжить выступления в Лиге Европы.
Смотрите, как "Динамо" перед стартом в ЛЧ обыграло "Рух"
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк