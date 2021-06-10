Буффон отказал Барселоне – и вот почему

Легендарного итальянского вратаря, покинувшего Ювентус, не устроила роль второго номера в каталонской команде – Джанлуиджи хочет играть, а не полировать скамейку

Джанлуиджи Буффон и Лионель Месси

Один из лучших вратарей в истории футбола Джанлуиджи Буффон отказался от предложения Барселоны.

Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, 43-летний итальянский голкипер покинул Ювентус по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента.

По информации источника, Барселона предложила Буффону стать вторым голкипером команды, однако Джиджи отказался быть одноклубником Месси. Буффон не хочет провести большую часть сезона на скамейке запасных и рассчитывает найти клуб, который сможет предоставить ему больше игрового времени.

Джанлуиджи Буффон / Фото: Reuters

Напомним, Буффон стал игроком Ювентуса в 2001 году, перейдя из Пармы за 53 млн евро. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский Пари Сен-Жермен на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин. И вот – снова его покинул.

Отметим, что уйти из Ювентуса может и Роналду.

Кстати, ранее претендентом на Буффона называли Динамо.

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