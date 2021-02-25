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"Брюгге" – "Динамо": стартовые составы на решающий матч киевлян в Лиги Европы

25 февраля, 21:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Динамовцы попытаются пробиться в 1/8 финала еврокубка

Стали известны стартовые составы бельгийского "Брюгге" и киевского "Динамо" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 22:00, а на нашем сайте пройдет онлайн матча "Брюгге" – "Динамо".

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"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Родригес, Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Шапаренко, де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Супряга, Дуэлунд

"Брюгге": Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь, Альварес, Вормер, Дирар, Ван ден Кейбус, Рикка, Дост

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Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окерек, Баджи, Ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Серваис

В первой встрече неделю назад в Киеве была зафиксирована ничья 1:1 – на гол Виталия Буяльского бельгийцы ответили точным ударом Брэндона Мехеле.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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